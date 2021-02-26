الرياض 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واستختتم غدًا بطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة هذا الموسم في لقاء يجمع قطبي الطائرة السعودية الهلال والأهلي على صالة وزارة الرياضة بجدة 3:30عصراً .وسيتوج رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين فريق الهلال بعد نهاية المباراة بالكأس والميدالية الذهبية بعد أن حسم اللقب في الجولة الماضية بـ 62 نقطة دون أي خسارة، وجاء الأهلي في المركز الثاني والميداليات الفضية بـ 58 نقطة، فيما حل الاتحاد ثالثًا بـ 47 نقطة ليحصل على الميداليات البرونزية.وهبط إلى أندية الدرجة الأولى كل من فريق الموج صاحب المركز الثاني عشر، وفريق السلام صاحب المركز الحادي عشر .وجاءت نتائج مباريات الجولة الأخيرة من الدوري بفوز ضمك على الاتحاد 3-2، وانتصار النصر على السلام 3-1، فيما تغلب الفيصلي على الموج 3-0، وفوز الترجي على الخليج 3-1، وانتصار الوحدة على الابتسام 3-1 .// انتهى //15:56ت م0079