نيودلهي 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في نيودلهي اليوم بوزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار .وبحثا الجانبا خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز جوانب التعاون والشراكة في المجالات كافة، إضافة إلى بحث مواجهة جائحة " كوفيد - 19 " ، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //16:15ت م0085