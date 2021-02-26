سياسي / وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي يلتقي بوزير الخارجية الهندي
الجمعة 1442/7/14 هـ الموافق 2021/02/26 م واس
نيودلهي 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واس
التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في نيودلهي اليوم بوزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار .
وبحثا الجانبا خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز جوانب التعاون والشراكة في المجالات كافة، إضافة إلى بحث مواجهة جائحة " كوفيد - 19 " ، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .
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16:15ت م
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