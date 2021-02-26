بيروت 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسأغلق مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت اليوم على ارتفاع بنسبة 0.41% أي ما يعادل 1 نقطة ، ليغلق عند مستوى 692.29 نقطة.وبلغ معدل الأسهم المتداولة 25 ألفاً و619 سهماً، بقيمة 507 آلاف و608 دولارات أمريكية، نفذت من خلال 20 صفقة.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و94 ألف دولار، مقارنة مع 7 ملايين و66 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //16:15ت م0086