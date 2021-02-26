رام الله 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1555 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ، ووفاة واحدة و و648 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 91.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.6%، ونسبة الوفيات1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 100 مريض في غرف العناية المكثفة، بينهم 33 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.// انتهى //16:20ت م0088