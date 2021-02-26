نيون 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسسحبت اليوم في نيون السويسرية قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم، وأسفرت عن مواجهة أياكس أمستردام الهولندي أمام يونغ بويز السويسري، ودينامو كييف الأوكراني مع فياريال الإسباني، وروما الإيطالي و شاختار دانييتسك الأوكراني، وأولمبياكوس اليوناني أمام أرسنال الإنجليزي، ودينامو زغرب الكرواتي ضد توتنهام الإنجليزي .ويلعب مانشستر يونايتد الإنجليزي مع ميلان الإيطالي، فيما يوجهه سلافيا براغ التشيكي رينجرز الأسكتلندي، ويقابل غرناطة الإسباني فريق مولده من (النروج).يُذكر أن مباريات الذهاب تقام في 11 مارس القادم، بينما تقام لقاءات الإياب في 18 من الشهر ذاته.// انتهى //16:54ت م0091