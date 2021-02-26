الدمام 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1250 جولة رقابية، و 14 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 21 مُنشأة تجارية مخالفة، وتحرير34 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق توكلنا.وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 28 بلاغا، عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس المرتبطة بفيروس كورونا، مؤكدةً استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، على جميع الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وإغلاق المخالف منها للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا.ودعَت أمانة الشرقية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية، وما يأتي ضمنها، وذلك عبر التواصل من خلال مركز 940 لمعالجتها.// انتهى //16:55ت م0092