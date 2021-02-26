اجتماعي/ مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 59 طنا من السلال الغذائية في الجنينة بولاية غرب دارفور
الجمعة 1442/7/14 هـ الموافق 2021/02/26 م واس
الخرطوم 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 59 طنا و 813 كيلوغراما من السلال الغذائية في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور استفاد منها 3354 فردا، وذلك استجابة للنداء الإنساني الذي أطلقته منظمة العون الإنساني للوقوف مع النازحين بسبب الأحداث هناك.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوداني الشقيق.
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17:26ت م
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