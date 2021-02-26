الخرطوم 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 59 طنا و 813 كيلوغراما من السلال الغذائية في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور استفاد منها 3354 فردا، وذلك استجابة للنداء الإنساني الذي أطلقته منظمة العون الإنساني للوقوف مع النازحين بسبب الأحداث هناك.ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوداني الشقيق.//انتهى//17:26ت م0094