جيبوتي 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسالتقى دولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية جييوتي عبدالقادر كامل محمد في العاصمة جيبوتي اليوم، بالفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة المشارك في الحملة التطوعية الطبية للجراحات المتخصصة في جمهورية جيبوتي، بحضور وزير الصحة الجيبوتي محمد ورسمه ديريه، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر.واستعرض الفريق الطبي التطوعي خلال اللقاء أبرز ما أنجز خلال الحملة ، حيث يعمل الفريق لإجراء 100 عملية جراحية وعلاج أكثر من 150 حالة مرضية، كما يدرب المركز الكوادر الطبية العاملة بالمستشفيات المستهدفة لرفع كفاءاتهم الأدائية والعلاجية، ضمن أكثر من 144 حملة إغاثية سينفذها المركز هذا العام و ستشمل 44 دولة.من جهة أخرى قام السفير السعودي عبدالعزيز المطر بزيارة الفريق الطبي التطوعي في مستشفى بلتيه العام يرافقه وفد من وزارة الصحة الجيبوتية، وأثنى المطر على الأداء المهني المميز للفريق المشارك في الحملة ودور مركز الملك سلمان للإغاثة الحيوي في خدمة المحتاجين وتقديم مختلف الخدمات الصحية للمرضى في الدول ذات الاحتياج.وتأتي الحملة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.//انتهى//18:01ت م0097