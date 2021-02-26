باماكو ١٤ رجب ١٤٤٢ ه الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢١ م واسقتل 8 جنود وأصيب 9 آخرون بجروح، في هجوم نفذه مسلحون مجهولون على مركز للأمن خارج بلدة "باندياغارا" وسط مالي .ونقلت وكالة الأنباء المالية اليوم تأكيد مصدر عسكري في مالي ، أن 5 من الجرحى "في حالة خطرة"، مضيفا أن الهجوم استهدف دورية للأمن وشهد تبادل إطلاق نار بين الجانبين.يذكر أن عددا من مناطق الوسط والشمال المالي تتعرض لهجمات مسلحة منذ سنوات تتسبب في مقتل وجرح عسكريين .// انتهى //18:08ت م0098