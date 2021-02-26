إسلام آباد 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1541 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 577482 حالة، منها 22285 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 2505 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 542393 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 32 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12804 حالات وفاة.// انتهى //18:08ت م0099