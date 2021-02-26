بغداد 14 رجب 1442 هـ الموافق26 فبراير 2021 م واسسجلت العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 4336 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الاصابات الى 688698 اصابة.وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان : بتسجيل 14 حالة وفاة جديدة, يرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13365, فيما تم تسجيل 2460 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 630178 حالات إصابة.وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق لحد اليوم 45155, منهم 386 يرقدون في غرف العناية المركزة.// انتهى //18:43ت م0102