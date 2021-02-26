القاهرة 14 رجب 1442هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسنجحت البورصة المصرية في تحقيق مكاسب قوية خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث حقق رأس المال السوقي للبورصة مكاسب قدرها 12.2 مليار جنيه ، ليغلق عند مستوى 709.3 مليارات جنيه، بعد تداولات كلية بلغت قيمتها 18.3 مليار جنيه.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30"، قفز بنسبة 2.09% خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 11617.91 نقطة، كما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70"، بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 2384.46 نقطة، وذات النسبة ربحها مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا لينهي أسبوعه عند مستوى 3424.52 نقطة.//انتهى//19:06ت م0105