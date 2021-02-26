أبوجا 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسأعلنت الشرطة النيجيرية اليوم، اختطاف 317 تلميذًامن قبل مسلحين في محافظة زمفارا شمال غرب البلاد.وأوضح الشرطة في بيان ، أن السلطات وجهت فورًا تعزيزات أمنية إلى المنطقة التي تم فيها الاختطاف، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذه العملية.ويأتي هذا الحادث بعد أسبوع من خطف مجموعات إجرامية لمئات الطلاب والمدرسين من مدرسة داخلية في ولاية النيجر وسط شمال نيجيريا.// انتهى //19:08ت م0106