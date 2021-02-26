مكة المكرمة14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسرفع معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة الملكية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية.كما هنأ معاليه سمو ولي العهد بمناسبة نجاح العملية الجراحية ، سائلًا المولى سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، ويمدهما بالعون والسداد لخدمة بيت الله الحرام وضيوفه، وأن يجعلهما ذخرًا للإسلام والمسلمين.// انتهى //19:33ت م0109