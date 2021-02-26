الرباط 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسالتقى المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية الجنرال عبد الفتاح الوراق، اليوم بنائب الرئيس الانتقالي المالي العقيد عصيمي غويتا، الذي يزور الرباط حالياً .وبحثا الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في المجالات كافة ، خاصة المجال العسكري، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //19:47ت م0110