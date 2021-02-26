سياسي / المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية يلتقي بنائب الرئيس الانتقالي المالي
الجمعة 1442/7/14 هـ الموافق 2021/02/26 م واس
الرباط 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واس
التقى المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية الجنرال عبد الفتاح الوراق، اليوم بنائب الرئيس الانتقالي المالي العقيد عصيمي غويتا، الذي يزور الرباط حالياً .
وبحثا الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في المجالات كافة ، خاصة المجال العسكري، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .
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19:47ت م
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