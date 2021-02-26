عمّان 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسأحبط الجيش الأردني، محاولة تسلل وتهريب كمية من الحبوب الممنوعة وعدد من الأسلحة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.وقال الجيش في بيان اليوم : إن قوات حرس الحدود الأردنية طبقت قواعد الاشتباك مع المتسللين، مما أدى إلى تراجعهم إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من قطع الأسلحة، وأكثر من 20 الف حبة ممنوعة، جرى تحويلها إلى الجهات المختصة.// انتهى//19:57ت م0111