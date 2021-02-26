أديس أبابا 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسأعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن العدد الإجمالي لوفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفع إلى 102843 وفاة.وأوضح المركز أن جنوب أفريقيا سجلت أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس، تليها مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ في القارة السمراء 3869522 إصابة.// انتهى //20:52ت م0120