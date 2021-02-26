الرياض 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسانطلقت اليوم فعاليات هاكثون ومسرعة الابتكار في التعليم الإلكتروني، الذي تنظمه الجامعة السعودية الإلكترونية، ضمن برنامج الهاكاثون والمسرعة في الابتكار في التعليم الإلكتروني، وتستمر يومين، بمشاركة 32 جامعة وكلية، ونخبة من الخبراء والمختصين في تقنيات التعليم الإلكتروني والبرمجيات الحاسوبية والأعمال.ويقدم الهاكثون فرصة للمبتكرين والمبدعين من الطلبة؛ لتقديم حلول تقنية مبتكرة في مجال التعليم الإلكتروني، فيما تدعم المشروعات الابتكارية المميزة، وتسريعها عن طريق مسرعة أعمال تطبق أفضل الممارسات في إدارة الأعمال والتسويق والإدارة المالية، وتنفذ جميع مراحل البرنامج عن بعد على منصة افتراضية تفاعلية.ويتيح البرنامج فرصة الحصول على جوائز مالية محفزة للفرق الخمسة الأولى الفائزة في الهاكثون، بحيث يحصل المركز الأول على 14 ألف ريال سعودي، والمركز الثاني على 7 آلاف ريال سعودي، والمركز الثالث على 5 آلاف ريال سعودي، والمركز الرابع 3 آلاف ريال سعودي، والمركز الخامس ألف ريال سعودي.يأتي هذا البرنامج كمبادرة من مركز الابتكار في التعليم الإلكتروني بالجامعة لتحفيز الطلاب وحديثي التخرج بالجامعات السعودية لتطوير منتجات ابتكارية في مجال التعليم الإلكتروني، وانطلاقًا من ريادة الجامعة السعودية الإلكترونية في التعليم الإلكتروني، ودعمًا لتحقيق أهداف رؤية 2030 للوصول بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة في التعليم الإلكتروني.يذكر أن برنامج الهاكاثون والمسرعة في الابتكار في التعليم الإلكتروني يهدف لتبني وتطوير تقنيات مبتكرة في التعليم الإلكتروني يمكن احتضانها وتطويرها للاستثمار بها، وتقديمها كمنتج أو خدمة تسهم في تطوير بيئة التعليم الإلكتروني بما يخدم بفعالية المؤسساتالتعليمية بالمملكة.// انتهى //21:06ت م0122