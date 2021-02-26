إسلام آباد 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسوقعت باكستان ودولة قطر اليوم على اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 10 سنوات.وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية في إسلام آباد بحضور رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ووزير الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي ووزير الطاقة الباكستاني عمر أيوب خان.ووفقاً للاتفاقية ستقوم قطر بتوريد ثلاثة ملايين طن من الغاز لباكستان على مدى السنوات العشر المقبلة.// انتهى //21:59ت م0133