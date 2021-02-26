عرعر 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال اليومين الماضيين, 614 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، أسفرت عن تحرير 13 مخالفة، وإغلاق منشأتين تجاريتين مخالفتين.وشدّدت أمانة المنطقة على التزامها بتطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين، منوهةً بضرورة الالتزام بـ"البروتوكولات" داخل المنشآت.// انتهى //22:31ت م0139