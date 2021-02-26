ثقافي / تعليم الليث يشارك بثلاثة مشروعات في معرض إبداع للعلوم والهندسة 2021م
الجمعة 1442/7/14 هـ الموافق 2021/02/26 م واس
جدة 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واس
تشارك إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة بقسمي الموهوبين " بنين " وقسم الموهوبات " بنات " بثلاثة مشروعات علمية، ضمن فعاليات التحكيم الافتراضي للتصفيات الختامية لمعرض إبداع للعلوم والهندسة ( إبداع 2021م)، والتي تقيمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) عن بعد، بالشراكة مع وزارة التعليم يوم غد السبت، لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة و الثانوية على مستوى المملكة .
وجاءت مشاركة إدارة التعليم بالليث بعد نجاح طلابها وطالباتها، في اجتياز مرحلة التحكيم الإلكتروني على مستوى المملكة ، وانطباق معايير وضوابط الترشيح على المشروعات العلمية والإبداعية المتأهلة.
و عبر مدير تعليم الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي عن سعادته بهذه المشاركة، التي يسعى المشاركون فيها لتحقيق مراكز متقدمة في أكبر تظاهرة علمية وإبداعية على مستوى الوطن ترعى الموهوبين و الموهوبات ، معبراً عن طموح تعليم الليث في تحقيق الفوز والتأهل لتمثيل الوطن على المستوى العالمي بإذن الله.
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23:29ت م
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