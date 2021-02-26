جدة 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واستشارك إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة بقسمي الموهوبين " بنين " وقسم الموهوبات " بنات " بثلاثة مشروعات علمية، ضمن فعاليات التحكيم الافتراضي للتصفيات الختامية لمعرض إبداع للعلوم والهندسة ( إبداع 2021م)، والتي تقيمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) عن بعد، بالشراكة مع وزارة التعليم يوم غد السبت، لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة و الثانوية على مستوى المملكة .وجاءت مشاركة إدارة التعليم بالليث بعد نجاح طلابها وطالباتها، في اجتياز مرحلة التحكيم الإلكتروني على مستوى المملكة ، وانطباق معايير وضوابط الترشيح على المشروعات العلمية والإبداعية المتأهلة.و عبر مدير تعليم الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي عن سعادته بهذه المشاركة، التي يسعى المشاركون فيها لتحقيق مراكز متقدمة في أكبر تظاهرة علمية وإبداعية على مستوى الوطن ترعى الموهوبين و الموهوبات ، معبراً عن طموح تعليم الليث في تحقيق الفوز والتأهل لتمثيل الوطن على المستوى العالمي بإذن الله.// انتهى //23:29ت م0141