حائل 14 رجب 1442هـ الموافق 26 فبراير 2021م واسوقعت الغرفة التجارية الصناعية بحائل أمس اتفاقية تعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.وأوضح رئيس غرفة حائل عبدالعزيز الزقدي أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير القطاع غير الربحي في منطقة حائل، وتعزيز وعي المجتمع تجاه المسؤولية الاجتماعية، مشيراً إلى أن الاتفاقية تحث الشركات على رفع إسهاماتها في الإنفاق الاجتماعي، وتقديم الخدمات للمجتمع في المجالات التنموية، إلى جانب توفير مقرات مهيأة لتنفيذ وإقامة البرامج والفعاليات، بالتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الخيرية، وكذلك تحفيز القطاع الخاص والمنشآت العقارية على توظيف المستفيدين المدربين المؤهلين للعمل العقاري.// انتهى //23:29ت م0142