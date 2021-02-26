واشنطن 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، افتراضياً اليوم بوزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، لبحث عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المستمر بشأن قضايا الهجرة، بما في ذلك إنهاء العمل ببروتوكولات حماية المهاجرين، بالإضافة إلى الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي يمثلها فيروس كورونا للبلدين.وأعاد الجانبان التأكيد على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والمكسيك، مؤكدين ضرورة العمل على تحسين الأمن والازدهار الاقتصادي لشعوب البلدين.وشدد بلينكين على الحاجة إلى العمل معًا في جهود المناخ العالمي ومعالجة مخاوف الطاقة.// انتهى //23:49ت م0144