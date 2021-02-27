نيويورك 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأميركية، أداء متبايناً عند إغلاق السوق اليوم، إثر مخاوف المستثمرين من ارتفاع تضخم عوائد السندات الأمريكية.وانخفض المؤشر داو 480.04 نقطة بما يعادل 1.53 بالمئة إلى 30921.97 نقطة، فيما تراجع ستاندرد أند بورز 18.85 نقطة أو 0.49 بالمئة ليسجل 3810.49 نقطة.وأغلق المؤشر ناسداك مرتفعاً 64.55 نقطة أو 0.49 بالمئة ليصل إلى 13183.98 نقطة.// انتهى //01:21ت م0002