المدينة المنورة 15 رجب 1442هـ الموافق 27 فبراير 2021م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وخبير، تبدأ من الساعة الـ 9 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساء .// انتهى //08:10ت م0011