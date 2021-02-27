عام / "المركز الوطني للأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
السبت 1442/7/15 هـ الموافق 2021/02/27 م واس
المدينة المنورة 15 رجب 1442هـ الموافق 27 فبراير 2021م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وخبير، تبدأ من الساعة الـ 9 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساء .
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