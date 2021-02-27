القاهرة 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تفقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مشروعات تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة، وتشديده على الالتزام بسرعة معدلات الإنجاز لاكتمال منظومة شبكة الطرق والمحاور الجديدة في منطقة شرق القاهرة وربطها بمناطق القاهرة الكبرى والمدن الجديدة.وتناقلت تأكيد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة أن استعادة السيادة الوطنية وتأمين البلاد وإخراج الميليشيات الأجنبية وتحقيق المصالحة الوطنية، ستكون على رأس أولويات حكومته.وعرجت صحف السبت على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى ومنعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي.وأشارت إلى تأكيد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك أن عملية ملء سد النهضة بشكل أحادي دون التوصل إلى اتفاقية ملزمة للدول الثلاث "السودان ومصر وإثيوبيا"، يشكل خطراً على السدود السودانية وأمن وسلامة وممتلكات المواطنين الذين يقيمون على ضفاف النيل أسفل سد النهضة.وأنبأت عن تنفيذ القوات العسكرية الأمريكية ضربات جوية استهدفت بنية تحتية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران في شرق سوريا، وأدت إلى تدمير معبر غير شرعي جنوبي البوكمال و3 شحنات محملة بذخائر دخلت من العراق بالإضافة إلى مقتل 17 مسلحًا.ونشرت صحف مصر تحذير أوروبا من أن الأسابيع القليلة المقبلة ستظل صعبة بالنسبة للقاحات كورونا؛ نظرًا لاستمرار صعوبة توفير جرعاتها فضلاً عن تفشي السلالات الجديدة؛ مما يشكل تحديًا إضافياً في المعركة ضد الوباء.//انتهى//09:22ت م0012