بيروت 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واساهتمت الصحف اللبنانية بإعلان المحكمة الخاصة بلبنان يوم 16 يونيو موعداً أولياً لبدء المحاكمة في قضية سليم عياش.وأخبرت عن استهداف المقاتلات الأمريكية بنى تحتية تابعة لمسلحين موالين لإيران في العراق وقتل أكثر من 22 مسلحا تابعين لها.وعرجت صحف بيروت على احتشاد آلاف من أنصار الحراك في العاصمة الجزائرية رغم منع التجمعات التي فرضته السلطات للحد من جائحة كورونا.وتحدثت عن تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة لن تقبل إطلاقا ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية قبل 7 سنوات.// إنتهى //09:59ت م0013