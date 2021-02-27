القاهرة 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واسأصدر المجلس العربي للطفولة والتنمية العدد رقم "41" من مجلة "خطوة"، الذي يناقش عدداً من الموضوعات، منها تنشئة الطفل في زمن كورونا والتفكير الإبداعي عند الأطفال والمواطنة وبناء شخصية الطفل.وتضمن ملف المجلة الذي جاء تحت عنوان "تنشئة الطفل في زمن كورونا" عددًا من الموضوعات تناولت آثار جائحة فيروس كورونا على الأطفال، والضغوط النفسية لوباء كورونا على الأطفال، والتثقيف الصحي للطفل وجائحة كورونا، والتعليم المدمج في زمن كورونا.وشمل العدد مجموعة من المقالات حول "كيف نوفر بيئة داعمة للطفل الموهوب"، و"التفكير الإبداعي وتنمية القدرة على التخيل والابتكار لدى الأطفال"، و"المواطنة وتنمية شخصية الطفل"، و"تاريخ رسوم كتب ومجلات الأطفال".‏ //انتهى//10:17ت م0015