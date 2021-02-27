إسلام آباد 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم اتفاق باكستان والعراق على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الدفاع والإنتاج الدفاعي.وعرجت على ترحيب الولايات المتحدة الأمريكية بالبيان المشترك لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان.وأخبرت عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في باكستان رغم مساعي الحكومة للسيطرة على الغلاء والتضخم.وأشارت إلى مرور عام على دخول فيروس كورونا لباكستان، والجهود التي تبذلها السلطات الباكستانية للقضاء على هذا الفيروس القاتل.وتطرقت إلى عزم باكستان على زيادة عدد المناطق الاقتصادية الحرة الملحقة بمشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.وتناقلت أبناء رفض شعب أرمينيا محاولة الانقلاب العسكري على الحكومة المدنية، رغم استمرار الاحتجاجات الشعبية التي تطالب باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.ونشرت صحف باكستان أيضاً أنباء اختطاف أكثر من 300 طالبة خلال هجوم نفذه مسلحون مجهولون على مدرسة في نيجيريا.// انتهى //10:55ت م0017