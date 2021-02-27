بغداد 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاتصالين الهاتفيين المنفصلين اللذين أجراهما رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع , للاطمئنان على صحة سموه بعد العملية الجراحية التي أجريت له.وتطرقت الصحف إلى أحداث العنف التي شهدتها مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار بجنوب العراق أمس الجمعة على إثر التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها والتي سقط فيها عدد من الضحايا بين قتيل وجريح , مبرزة الاجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومن بينها تكليف محافظ جديد للمحافظة وتشكيل مجلس استشاري مرتبط به ، وفتح تحقيق واسع للوقوف على المسؤولين عن الأحداث الأخيرة .وعرجت على مشروع الربط السككي الحديد بين ميناء الفاو العراقي والحدود التركيَّة عبر القناة الجافَّة, منوهة بعرض المشروع على الاستثمار, مبرزة تأثيراته الإيجابية الكبيرة على الاقتصاد العراقي.وفي الشأن الأمني تناولت صحف السبت إعلان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني عن التوصل إلى معلومات جديدة بشأن الجهة المنفذة للهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل مؤخرا.// انتهى //11:16ت م0020