الرباط 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف المغربية الصادرة اليوم الاتصال الهاتفي الذي أجراه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مع الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن ، الذي تم خلاله تناول العلاقات بين البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما،ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.واهتمت الصحف بتوقيع المغرب، بجدة، على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، والذي يخوله الانضمام رسميا للمنظمة.وتناولت الصحف إدانة مجلس الأمن الدولي لهجمات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران،على المملكة العربية السعودية، في القرار الجديد الذي اعتمده المجلس، والذي أدان فيه أيضا المعارك الدائرة في مأرب، كما جدد نظام العقوبات في اليمن.وأخبرت الصحف عن تنفيذ القوات العسكرية الأمريكية، ضربات جوية استهدفت بنية تحتية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران،في شرق سوريا،في أول عملية عسكرية منذ تولي الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن رئاسة البيت الأبيض.وأشارت إلى الموقف الذي عبرت عنه واشنطن،بخصوص شبه جزيرة القرم، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن القرم أرض أوكرانية،وأن العقوبات ضد روسيا مستمرة.// انتهى //11:28ت م0022