الخرطوم 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم ،تأكيد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس لوزراء مالية مجموعة العشرين أنه يتوقع تسوية سريعة لمتأخرات البنك الدولي المستحقة على السودان.وعرجت صحف الخرطوم على تأكيد النائب العام السوداني تاج السر الحبران بأن الانتربول يلاحق (23) من رموز النظام البائد في السودان.ولفتت الانتباه إلى توغل مليشيات أثيوبية مسلحة من جديد في الأراضي السودانية واقتادت شخصين، كما سلبت محصول الذرة بعد حصاده .وسلطت صحف السبت الضوء على تلويح مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على الحركات المسلحة الرافضة لاتفاق السلام بالسودان وتلك الموقعة على الاتفاق ولديها قوات بدول أجنبية، وحث المجلس ، الجماعات الدارفورية الرئيسية غير الموقعة على الانخراط في محادثات سلام مع الحكومة السودانية في أقرب وقت ممكن.وأشارت إلى ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في السودان إلى 28،270 إصابة وتعافي 22،844 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 1،878 وفاة.// انتهى //11:40ت م0023