إسلام آباد 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واسالتقى الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي ، الليلة الماضية مع وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الجبوري الذي يزور باكستان حالياً.وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين باكستان والعراق وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.وعرض الرئيس علوي استعداد باكستان على تطوير البنية التحتية في العراق من خلال تقديم المساعدة التقنية والموارد البشرية، فضلاً عن تعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية من خلال تقديم التدريب العسكري.وجدد دعم باكستان لسيادة العراق ووحدته السياسية وسلامة أراضيه، موضحاً أن البلدين بحاجة إلى دعم بعضهما البعض في جميع المحافل الدولية.من جانبه قال الجبوري إن العراق يرغب في تعزيز العلاقات التجارية والسياسية مع باكستان.// انتهى //11:45ت م0024