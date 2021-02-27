رام الله 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم ، تغطيتها لآخر التطورات الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، حيث سجل يوم أمس 11 وفاة و1555 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 2227، و204.815 إصابة.وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث اعتقلت قوات الاحتلال على 8 فلسطينيين من الضفة، فيما أصيب العشرات برصاص قوات الاحتلال في أنحاء متفرقة في الضفة.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأدية نحو 20 ألف مصل، صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبوابه ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، والتي حالت دون وصول الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني إليه.ونشرت صحف هذا اليوم إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية استهداف الاحتلال المتواصل للمقدسات الإسلامية في فلسطين المحتلة، بما فيها الإجراءات والتدابير والتقييدات التعسفية التي تفرضها سلطات الاحتلال تباعا وبشكل متصاعد لمنع المصلين من الوصول إلى دور العبادة ومحاولة السيطرة عليها.ورصدت صحف السبت أقوال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند إن الانتخابات المقبلة في فلسطين فرصة جيدة وخطوة حاسمة نحو إعادة ترسيخ الوحدة الوطنية، مؤكدا استمرار الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في لعب دور نشط في دعم العملية الانتخابية الفلسطينية.// انتهى //11:52ت م0025