إسلام آباد 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واسقتل قيادي بارز في "حركة طالبان باكستان" المحظورة خلال عملية أمنية نفذتها قوات الأمن الباكستانية في مقاطعة وزيرستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن العملية تم تنفيذها بناء على معلومات استخباراتية في بلدة "شرونكي" بوزيرستان، وتم القضاء على "نورستان حسن بابا" الذي كان من القادة الميدانيين في "حركة طالبان باكستان".وأضاف أن المذكور كان خبير الألغام الأرضية والعبوات الناسفة في حركة طالبان باكستان، ويعتبر العقل المدبر لعشرات العمليات الإرهابية التي طالت قوات الأمن وأدت إلى مقتل أكثر من 50 جندياً منذ عام 2007م.// انتهى //11:56ت م0026