سياسي / البحرية الإسرائيلية تهاجم الصيادين الفلسطينيين قبالة بحر رفح
السبت 1442/7/15 هـ الموافق 2021/02/27 م واس
غزة 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واس
هاجمت بحرية الاحتلال الإسرائيلي ، مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة .
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في رفح ، بأن طفلتين أصيبتا برصاص قوات الاحتلال أثناء تواجدهما في استراحة على شاطئ بحر رفح مساء أمس الجمعة ، ونقلتا إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في المدينة لتلقي العلاج.
كما هاجمت زوارق الاحتلال مراكب الصيادين بالرصاص وقنابل صوتية وفتحت صوبها خراطيم المياه قبالة بحر رفح، وهي على بعد 6 أميال بحرية، وأرغمتهم على ترك البحر والعودة إلى الشاطئ.
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12:00ت م
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