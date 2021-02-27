تونس 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واسسلطت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على اللقاء الذي جمع أمس رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي بمجموعة الدول السبع الصناعية وسفير الاتحاد الأوروبي بتونس لمناقشة سبل دفع مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أن المشيشي قدم لمحة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تعتزم تونس القيام به لتجاوز آثار الأزمة الاقتصادية في ظل انتشار فيروس كورونا.وتناولت دعوة صندوق النقد الدولي، تونس إلى تخفيض كتلة الأجور والحد من دعم الطاقة مع إعطاء الأولوية للإنفاق على الصحة والاستثمار.وعرجت صحف السبت على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى ومنعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي.وأشارت إلى إعلان الشرطة النيجيرية، أنها بدأت عمليات استطلاع جوي للبحث عن تلميذات اختطفن في محافظة زامفارا شمال غربي البلاد.// انتهى //12:02ت م0028