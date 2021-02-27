الجزائر 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بالمسيرات السلمية في العاصمة الجزائر ومدن أخرى أمس، والتي شارك فيها آلاف المواطنين، للمطالبة بمزيد من التغيير الديمقراطي والمحافظة على الوحدة الوطنية.وأبرزت إعلان معهد باستور التابع لوزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المتحور (السلالة البريطانية.وتناولت في الشأن الليبي تأكيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، تقديمه تشكيلته الوزارية ومقترح معايير الحكومة الجديدة إلى مجلس النواب، للتصويت بمنح الثقة من عدمه للحكومة الجديدة.// انتهى //12:09ت م0030