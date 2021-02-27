نجران 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واسرفع معالي رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد، وخروجه من المستشفى بحمد الله.وسأل معاليه الـمولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد مـوفور الصحة والعافية، وأن يحفظ بلادنا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.// انتهى//14:44ت م0038