الرياض 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واساستأنف نادي سباقات الخيل سباقاته الأسبوعية والمجدولة ضمن برنامج السباقات للموسم الجاري، بعد كأس السعودية بإقامة الجولة 55 على جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية في الشوط السابع التي تبلغ جائزته 125 ألف ريال، وخصصت للخيل مفتوح الدرجات على مسافة 1400 متر على الأرضية الرملية.وحقق الجائزة الجواد"سلام" للإسطبل الأحمر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد تحت إشراف المدرب فهد بن سعد وبقيادة الخيال عمار السعيد.وانطلق الجواد "سلام" من البوابة العاشرة في سباق سريع للغاية تبعًا لقصر المسافة ونوعية الخيل التي استهدفت السباق، وظل تقريبًا طوال السباق يسير كمراقب للجياد المتمركزة في الخلف، في الوقت الذي كان زميله "كول سفير" يتصدر السباق.وتغيرت مراكز وأحداث السباق بشكل مفاجئ في آخر 100 متر، بدخول الثلاثي "سلام" و"تربيل واريور" و"أندلبل أينك" واحتلالهم للمراكز الثلاثة الأولى بزعامة "سلام" الذي قطع المسافة في وقت وقدره 1:25:76 دقيقة.وفي نهاية السباق سلم الأمين العام لهيئة الفروسية عادل المزروع الجائزة للمدرب والخيال.// انتهى //15:05ت م0042