عدن 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، في مدينة عدن المرحلة الثانية من مشروع الكسوة الشتوية لعدد 2,000 أسرة نازحة من محافظتي تعز والضالع، حيث سيتم البدء بتوزيع 2,000 حقيبة شتوية تحتوي على 4 بطانيات و4 جاكيتات و4 كنزات يستفيد منها حوالي 12,000 نازح مستفيد من المحافظتين.وأكد نائب مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن نايف عسيري، أن هذا التدخل يأتي في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق في جميع القطاعات، مؤكدا أهمية اختيار المناطق التي ماتزال تعاني من شدة البرودة وخصوصا في مخيمات النازحين بتعز والضالع.وأوضح مدير مكتب ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بعدن أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع الضرورية بما يسهم في التخفيف من معاناة النازحين وتلبية أبسط احتياجاتهم الأساسية وتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة لهم، مشيدا بالدور الإنساني الرائد للمملكة وما تقدمه عبر المركز من مساعدات غذائية وإيوائية طارئة للنازحين المتضررين.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.//انتهى//16:09ت م0051