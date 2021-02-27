الرياض 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واستستكمل غداً منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في جولته الـ 21، بإقامة 5 مباريات.وتجمع المواجهة الأولى، الرائد بضيفه العين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، عند الساعة 4:00 مساءً حيث يحتل الفريق الضيف المرتبة 14 بـ 22 نقطة، في المقابل يحتل المستضيف المركز الـ 16 بـ 15 نقطة في جدول الترتيب.وعلى ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة، يستقبل ضمك فريق الشباب عند الساعة 4:05 مساءً، حيث يحتل ضمك المرتبة 15 بـ 17 نقطة، فيما يملك الشباب في رصيده 41 نقطة متصدرًا للدوري.وفي الدمام يستضيف القادسية صاحب المركز السادس بـ 29 نقطة فريق الاتحاد الذي يحتل المركز الرابع بـ 32 نقطة، وذلك على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، عند الساعة 6:15 مساءً.ويحل الهلال ضيفًا على فريق الفتح عند الساعة 6:20 مساءً، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، حيث يحتل الهلال المركز الثاني بـ 36 نقطة، بينما يملك الفتح 25 نقطة بالمركز الحادي عشر.وفي آخر مباريات الجولة يلعب النصر ضد أبها على ملعب مرسول بارك بالرياض، حيث يملك النصر 28 نقطة في المركز الثامن، بينما يحتل أبها المركز 13 بـ 24 نقطة.// انتهى //16:35ت م0055