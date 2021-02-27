مقديشو 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، المرحلة الأولى من مشروع التدخلات المنقذة للحياة بقطاع المياه والإصحاح البيئي المستدام للسكان المتضررين في صوماليلاند، يستفيد منه 42,450 فردا، بقيمة مليوني دولار أمريكي، في محافظتي "برعو" و"لاس عانود".وأكد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في أفريقيا بالإنابة يوسف بن بخيت الرحمه في تصريح صحفي أنه تم خلال المشروع تدشين بئرين إرتوازيين في محافظتي "برعو" و"لاس عانود" مع تمديد المياه إلى المخيمات المجاورة، مشيرا إلى أن هناك مصدات مائية يجري تنفيذها.من جانبه تقدم محافظ برعو بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يقدم لبلاده من مساعدات إنسانية متواصلة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة.وتأتي هذه الجهود امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء في الصومال.//انتهى//16:43ت م0058