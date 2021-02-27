الرياض 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واساستعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة مع اللجنة الزراعية بمجلس الغرف السعودية، توجهات الوزارة وجهودها في مواجهة تحديات المياه بالقطاع الزراعي، وتعزيز استدامة المياه في الزراعة.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في الوزارة، بحضور وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، ورئيس "اللجنة الزراعية" بمجلس الغرف السعودية الدكتور إبراهيم التركي، ومختصين من "اللجنة" والقطاع الزراعي ووكالتي الوزارة للزراعة والمياه.واستعرض الحضور الدراسات التفصيلية للطبقات الحاملة للمياه، ومؤشرات منسوب المياه الجوفية (آبار المراقبة)، والإستراتيجية الوطنية للمياه 2030، ونظام المياه، وأهداف الإستراتيجية الزراعية.وتطرق الدكتور عبد العزيز الشيباني إلى جهود الوزارة في مواجهة تحديات المياه، والتعاون وتسهيل الحصول على البيانات من القطاع الزراعي، واستخدام طرق الري المرشدة، وإعادة استخدام المياه المجددة في قطاع الزراعة .وناقش المجتمعون حماية وتحسين استخدام الموارد الطبيعية للإسهام في تحقيق الأمن المائي والحفاظ على البيئة، وتعزيز الأمن الغذائي في جميع أنحاء المملكة. كما تم التطرق إلى نظام المياه الجديد واللائحة التنفيذية فيما يتعلق بحماية المياه الجوفية وتعظيم الفائدة من المياه المعالجة.وشدد المشاركون على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات وتنسيق الجهود والشراكة وتبادل المعلومات والتجارب الناجحة لتعزيز الاستدامة المائية في القطاع الزراعي ولتحقيق الأمن الغذائي تحقيقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للمياه، وتشجيع برامج التحول للزراعة الحديثة غير المهدرة للمياه، ووضع التدابير والإجراءات لمواجهة التحديات عبر الإستراتيجيات والسياسات والأنظمة التي من شأنها الوصول للاستدامة المائية.من جانبه أشاد الدكتور إبراهيم التركي بالجهود التي تبذلها وزارة البيئة والمياه والزراعة لتعزيز استدامة المياه والعمل على تنمية الموارد المياه بصفة مستمرة، ومساعدة القطاع الزراعي على تحقيق مستوى عال من ترشيد المياه.// انتهى //16:48ت م0059