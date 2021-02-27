سقطرى 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 256 طنًا و800 كيلو غرام من السلال الغذائية للأسر الأشد حاجة في مناطق معنوف وقشن وعلها وكداح وحشره وقابهيتن ودكسم في مديرية حديبو بمحافظة سقطرى، يستفيد منها 14,400 فرد.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في جميع مناطقه دون تمييز، والتي بلغت 575 مشروعًا.//انتهى//16:49ت م0060