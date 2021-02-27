رام الله 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ،9 وفيات، و1623 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1209 حالات تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.8%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات ، لافتة النظر إلى وجود 110 مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم 33 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.// انتهى //16:53ت م0061