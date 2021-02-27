نجران 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واسأصدرت جامعة نجران ممثلة بعماد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد ، تقريرها السنوي الأول لإحصائيات التعلم الإلكتروني والتعليم -عن بُعد- تحت عنوان "سنة من العطاء رغم الجائحة"، وذلك خلال المدة من 14-7-1441هـ حتى 13-7-1442هـ .وأظهر التقرير أن عدد مستخدمي أنظمة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بٌعد للجامعة بلغ نحو أربعة ملايين مستخدم ، وتم خلال الفترة تنفيذ 17.698 محتوى رقميًا، وعقد 578.956 جلسة افتراضية، منها 15573 جلسة متزامنة، حيث بلغ عدد الحضور لجميع الجلسات 2.839.988 حاضراً، بمدة إجمالية بلغت نحو 306 آلاف ساعة، وبلغت الملفات المستعرضة نحو 109 ملايين ملف ، وعدد لوحات المناقشة 98.424 لوحة نقاش، ونحو 795.487 تقييما ، فيما عقدت 80 دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس حضرها 6076 أكاديمياً، وتنفيذ 39 درساً تعليمياً، و56 دورة تدريبية للطلاب حضرها 6024 طالباً ، و مناقشة 40 رسالة علمية لدرجة الماجستير وتخريج 3714 طالباً.كما استعرض التقرير إحصائيات الدعم الفني طوال الفترة الماضية إذ بلغ عدد الاستفسارات 11781 استفساراً منها 760 استفسارًا على "تويتر"، و3943 اتصالاً مباشراً، و 5910 استفسارات على "الواتس آب"، والرد 1168 استفساراً على خدمة تواصل.وأكد وكيل عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بٌعد الدكتور خالد آل عامر حرص الجامعة على تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية للطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية لضمان استمرار العملية التعليمية والتدريسية بجودة عالية، لاستثمار أنظمة وخدمات التعلم الإلكتروني التي وفرتها الجامعة في تحقيق نواتج تعلم المقررات والبرامج الأكاديمية .// انتهى //17:01ت م0062