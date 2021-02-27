أبوجا 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واسأعلنت السلطات النيجيرية اليوم، إطلاق سراح طلاب ومعلمي مدرسة ثانوية حكومية في محافظة "نيجر"، بمنطقة الحزام الأوسط في نيجيريا، بعد 12 يوما من اختطافهم من قبل مجموعة مسلحة.ويأتي إطلاق سراحهم بعد يوم من واقعة اقتحام مدرسة أخرى في ولاية زامفارا النيجيرية، حيث خطف مسلحون 317 فتاة، وتنتشر في البلاد عمليات الخطف طلبا للفدية.// انتهى //17:19ت م0063