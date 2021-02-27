عام / الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي يجدد انتهاكه للأجواء اللبنانية
السبت 1442/7/15 هـ الموافق 2021/02/27 م واس
بيروت 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واس
عاود الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية.
وأفاد الجيش اللبناني في بيان اليوم ، أنه تم تسجيل خرقين جويين من قبل طائرات استطلاع تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي تخلّلها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب اللبناني ، مشيراً إلى أنه تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
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17:20ت م
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