سكاكا 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تعازيه للموظف بإمارة المنطقة أحمد بن عقيل الجروان في وفاة ابنه، كما قدم سموه تعازيه للدكتور بدر بن محمد المعيقل في وفاة زوجته رحمهما الله جميعاً.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بهما، داعيًا للمتوفين بالرحمة والمغفرة ولذويهم بالصبر والسلوان.من جهتهم أعرب ذوو المتوفين باسمهم ونيابة عن أسرهم عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تُجَاه مصابهم ، داعين الله أن يحفظه ويجزيه خير الجزاء.//انتهى//17:33ت م0066